POL-STD: Bei Unfall mit Radlader im alten Land Auto beschädigt - Polizei sucht Radladerfahrer als Unfallbeteiligten

Stade (ots) - Am gestrigen Sonntagabend kam es kurz vor 22 h zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Altländer Straße. Ein schwarz gekleideter Mann mit Sturmhaube betrat die Tankstelle und bedrohte mit einem Messer eine 40-jährige Staderin, die als Kassiererin arbeitete und allein in der Tankstelle war. Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er so eine geringe Menge Bargeld erbeuten konnte, ...

mehr