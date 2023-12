POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Werdohl (ots) - Ein 21-jähriger Werdohler hat wahrscheinlich bereits am Mittwoch vor einer Woche seine Bankkarte im Ruhrgebiet verloren. Am Dienstag kontrollierte er seinen Kontostand und stellte fest: Sein Konto war komplett geleert. Erst jetzt bemerkte er, dass ihm die Bankkarte fehlte, auf der er auch seine PIN notiert hatte. So kam es zu 24 Überweisungen auf verschiedene Konten sowie 25 Einkäufen oder Auszahlungen - bis das Konto leer war. Die Polizei rät ganz ...

