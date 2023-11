Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PIN auf Karte, Konto leer

Werdohl (ots)

Ein 21-jähriger Werdohler hat wahrscheinlich bereits am Mittwoch vor einer Woche seine Bankkarte im Ruhrgebiet verloren. Am Dienstag kontrollierte er seinen Kontostand und stellte fest: Sein Konto war komplett geleert. Erst jetzt bemerkte er, dass ihm die Bankkarte fehlte, auf der er auch seine PIN notiert hatte. So kam es zu 24 Überweisungen auf verschiedene Konten sowie 25 Einkäufen oder Auszahlungen - bis das Konto leer war.

Die Polizei rät ganz dringend davon ab, die PIN überhaupt mit ins Portemonnaie zu stecken, geschweige denn, sie gleich auf der Karte zu notieren. Wer seine Karte verliert - auch ohne PIN - der sollte umgehend seine Bank informieren und zur Polizei gehen: Die Polizei kann eine KUNO-Sperrung veranlassen, die den Einsatz einer abhanden gekommenen Bankkarte im Einzelhandel verhindert. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell