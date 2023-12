POL-MK: Brennende Altpapiercontainer

Menden (ots) - An der Drosselstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag ein unverschlossener E-Scooter gestohlen. Am Donnerstag gegen 17 Uhr brannte auf einem Privatparkplatz an der Ringstraße ein Altpapier-Container. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

mehr