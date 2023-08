POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT SCHÖNHAGEN, MITTELSTRASSE, Mittwoch, der 30.08.2023, 17:40 Uhr. Ein 49 jähriger PKW Fahrer aus Bodenfelde befuhr die Mittelstraße. Beim Rückwärtsfahren in eine Hofeinfahrt touchiert er einen, auf einem Parkplatz stehenden, PKW eines Autohauses aus Uslar. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. EUR 1750 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

