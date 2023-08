POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Uslar (ots) - USLAR, (go), BUCHENWEG/ROSENSTRASSE, Dienstag, der 29.08.2023, 07:20 Uhr. Ein 48 jähriger PKW Fahrer aus Uslar befuhr den Buchenweg in Richtung Rosenstraße. Dabei übersieht er, im Einmündungsbereich, den vorfahrtsberechtigten 69 jährigen Fahrer eines Kabinenrollers. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 5750 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

