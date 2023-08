POL-NOM: Diebstahl von Verkehrsleitkegeln, Zeugenaufruf

Northeim (ots) - Northeim, Graf-Otto-Straße, Samstag, 26.08.2023, 19.45 Uhr bis Montag, 28.08.2023, 12.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Auch Garagen geöffnet. Im Zeitraum von Samstag ca. 19.45 Uhr bis Montag ca. 12.30 Uhr konnten unbekannte Personen Werkzeug in der Graf-Otto-Straße in Northeim stehlen. Die Unbekannten konnten auf unbekannte Weise in ein leerstehendes Wohnhaus und dazugehörige Garagen eindringen. Dort konnten ...

