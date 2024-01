Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Hennef (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (03. Januar) kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Heidestraße in Hennef-Stoßdorf. Ein Bewohner des Erdgeschosses hörte gegen 01:20 Uhr einen lauten Knall und vernahm kurze Zeit später eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich. Da der Rauch immer stärker wurde, informierte er die Feuerwehr und die anderen Hausbewohner. Bei Eintreffen der Polizeibeamten drang eine schwarze Rauchwolke aus einem Kellerfenster. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Niemand wurde verletzt. Das Haus war jedoch zunächst unbewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Hennef veranlasste eine Unterbringung in einem nahegelegenen Hotel für die betroffenen Mieter. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach bisherigen Ermittlungen ist eine in dem betroffenen Kellerabteil befindliche Matratze in Brand geraten. Kripo-Beamte der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Da eine Vorsatztat nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Heidestraße wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3521 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell