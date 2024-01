Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Protesttag der Landwirte am Montag: Traktor-Konvoi und Aktionen an Autobahnauffahrten

Polizei erwartet erhebliche Verkehrsbehinderungen

Siegburg (ots)

Für Montag, den 8. Januar 2024, sind im gesamten Rheinland sowie im angrenzenden Rheinland-Pfalz demonstrative Aktionen von Landwirten gegen finanzpolitische Entscheidungen der Bundesregierung angekündigt - auch im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg-Kreis. Bei der zuständigen Versammlungsbehörde wurde ein Traktor-Konvoi angezeigt, der in die Innenstädte von Troisdorf und Siegburg fahren soll.

Nach dem bisherigen Stand soll am Montag ab 09.00 Uhr ein Traktor-Konvoi bestehend aus rund 100 Fahrzeugen von Hennef (Ausbauende B8) in Richtung Troisdorf starten. Die Route ist wie folgt: Hennef, Europaallee, Blankenberger Straße, B478, An der Brölbahn, Frankfurter Straße (B8) bis Siegburg, Kaiser-Wilhelm-Platz, Bonner Straße, Konrad-Adenauer-Allee, Bahnweg, Lindenstraße, Isaac-Bürger-Straße, Willy-Brandt-Ring (L332) bis Troisdorf, Theodor-Heuss-Allee (B8), Kirchstraße, Frankfurter Straße bis zur Römerstraße.

Hier kommt es zur Zusammenführung mit einem zweiten Schlepper-Konvoi, der aus Richtung Lohmar anfährt.

Am Donrather Dreieck (B484) in Lohmar starten gegen 09.00 Uhr bis zu 80 Traktoren über die Hauptstraße zunächst in Richtung Siegburg. Der weitere Verlauf des Konvois führt über die Kirchstraße, Brückenstraße, Eisenweg, Altenrather Straße in Richtung Troisdorf. An der Römerstraße stoßen die Fahrzeuge zu dem anderen Konvoi.

Die gemeinsame Fahrt führt weiter über die Frankfurter Straße in die Siebengebirgsallee, Uferstraße und den Willy-Brandt-Ring (L332) in Richtung Siegburg. Die weitere Route ist: Siegburg, Isaac-Bürger-Straße, Lindenstraße, Bahnweg, Konrad-Adenauer-Allee, Bonner Straße, Kaiser-Wilhelm-Platz, Frankfurter Straße (B8) in Richtung Hennef.

In Höhe der Wahnbachtalstraße soll sich der Demonstrationsaufzug gegen 17.00 Uhr auflösen.

Die Polizei rechnet zusätzlich mit nicht angemeldeten Protestaktionen von Landwirten an Autobahnzufahrten und Verkehrsknotenpunkten. Diese sollen im Bereich des Zuständigkeitsgebietes der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis am Montag, 08. Januar, ab 05.00 Uhr, beginnen.

Es werden erhebliche Verkehrsbehinderungen im Zusammenhang mit den Versammlungen und den Protestaktionen der Landwirte erwartet.

Die Polizei wird vor Ort präsent sein, um erforderliche Maßnahmen zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer treffen. (Bi)

