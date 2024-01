Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Leitern von Firmengelände gestohlen

Troisdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Troisdorf-Spich zu einem Diebstahl in einer Firma an der Langbaurghstraße. Zwischen Freitag (05. Januar), 16:00 Uhr und Montag (08. Januar), 06:50 Uhr schnitten ein oder mehrere Täter ein Loch in einen Bauzaun. So gelangten sie in das Außenlager der Firma für Montage- und Befestigungsmaterial. Hier entwendeten die Unbekannten mehrere Bauleitern, die - wie die gesamte Ware - durch Ketten und Schlösser gesichert waren. Dazu wurden diverse Ketten und Schlösser durchtrennt und am Tatort zurückgelassen. Welchen Umfang die Gesamtbeute hat, konnte die Mitarbeiterin der Firma, die den Diebstahl entdeckte und meldete, zunächst nicht angeben. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Troisdorf unter 02241 541-3221. (Uhl)

