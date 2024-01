Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Ein 15-Jähriger soll am Montagnachmittag beim Überqueren der Maximilianstraße in Richtung einer Bushaltestelle von einem noch unbekannten Autofahrer attackiert worden sein. Gegen 15 Uhr habe der Unbekannte mehrfach gehupt, sei aus dem Fahrzeug ausgestiegen und soll laut geworden sein. Anschließend sei er auf den Jugendlichen zugegangen, wo es dann zu einem Schlag ins Gesicht gekommen sein soll. Danach sei der Mann in das Auto gestiegen und weitergefahren. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den Autofahrer eingeleitet. /ph

