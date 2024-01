Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Zu spät hat eine 32-jährige Verkehrsteilnehmerin das Abbremsen von vorausfahrenden Fahrzeugen am Montagnachmittag gegen 14:20 Uhr in der "Okenstraße" bemerkt, sodass es zur Kollision kam. Die mutmaßliche Unfallverursacherin soll den sich verlangsamenden Verkehr zu spät erkannt haben und in Folge mit ihrem Toyota auf den vorausfahrenden Suzuki aufgefahren sein. Der Suzuki wurde wiederum auf den vor ihr fahrenden Fiat geschoben. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Durch den Auffahrunfall war der Toyota nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. /ng

