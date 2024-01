Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Unfallhäufung durch Eisregen und überfrierende Nässe

Eisregen und überfrierende Nässe sorgen aktuell für eine Unfallhäufung mit Schwerpunkten in den Bereichen Rastatt und Baden-Baden sowie der Autobahn. Gerade auf der A5 sind am Mittwochmorgen rund um Rastatt etliche Fahrzeuglenker ins Schlingern geraten, hierbei gegen die Leitplanke oder gegen andere Verkehrsteilnehmer gestoßen. Ob oder wie viele Menschen hierbei verletzt worden sind, lässt sich derzeit nicht sagen. Teilweise kommt es in Zusammenhang mit den Unfällen zu Teilsperrungen. Das Polizeipräsidium Offenburg wird im weiteren Tagesverlauf detailliert über die Unfalllage berichten und rät zur besonderen Vorsicht.

Tipps der Polizei:

- Die richtige Bereifung (Winterreifen) und eine ausreichende Profiltiefe sind bei diesen Straßenverhältnissen besonders wichtig. Die Fahrgeschwindigkeit ist unbedingt den Straßen- und Witterungsbedingungen anzupassen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit kann hierbei bedeutend zu schnell sein. Planen Sie längere Fahrtzeiten ein!

- Sicherheitsabstand einhalten!

- Sicherstellen, dass das zu führende Fahrzeug frei von Eisplatten und sonstigen herabfallenden Gegenständen ist, um mögliche Gefahren abzuwenden.

- Vor dem Fahrtantritt muss das Fahrzeug von Schnee und Eis befreit sein.

- Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrzeugen prüfen - Stichwort "Lichttest".

- Frostschutz in der Scheibenwaschflüssigkeit.

