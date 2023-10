Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Brandstiftung - Zeuginnen und Zeugen gesucht!- Kennzeichendiebstahl - Rüttelplatte gestohlen - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht!

Vogelsbergkreis (ots)

Nach Brandstiftung - Zeuginnen und Zeugen gesucht!

Homberg (Ohm). Am Freitagmorgen (20.10.), gegen 5.45 Uhr, wurde der Brand einer Baumaschine in einem Waldgebiet in der Gemarkung Homberg (Ohm), in der Nähe des Sportplatzes Maulbach, gemeldet.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Harvester bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Homberg (Ohm) und Maulbach konnten das Feuer glücklicherweise zeitnah ablöschen. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. An dem Fahrzeug entstand allerdings Sachschaden von rund 285.000 Euro.

Wie genau es zu dem Brand kam, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Alsfeld. Momentan liegen jedoch Anhaltspunkte auf Brandstiftung vor. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich daher bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Schotten. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-F 898 eines grauen Volvo V70 entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (20.10.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Vogelsbergstraße im öffentlichen Verkehrsraum. Bei den gestohlenen Nummernschildern handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um Saisonkennzeichen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rüttelplatte gestohlen

Freiensteinau. Eine Rüttelplatte im Wert von etwa 2.500 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (21.10.) in der Straße "An der Steinbach". Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich der Vibrationsstampfer zur Tatzeit auf der Ladefläche eines Baustellenfahrzeugs in einem dortigen Hof. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht!

Homberg (Ohm). Ein Unbekannter verletzte am frühen Montagmorgen (23.10.), gegen 0.10 Uhr, einen 22-jährigen Mann in der Markstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der 22-Jährige aus dem Vogelsbergkreis fußläufig unterwegs, als ihm plötzlich und unvermittelt ein noch unbekannter Mann augenscheinlich mit einem Stock ins Gesicht schlug. Der Unbekannte flüchtete schließlich unerkannt. Der 22-Jährige musste durch einen Rettungswagen medizinisch erstversorgt und in eine Klinik gebracht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

