Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Fulda - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Samstagmittag (21.10.2023) befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Fulda mit seinem schwarzen Mercedes Benz C-Klasse gegen 13.30 Uhr die Petersberger Straße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Fulda mit seinem grauen Hyundai i30 die Heinrichstraße stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Fahrer des Mercedes und seine 9-jährige Mitfahrerin leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeugführer gaben im Rahmen der Unfallaufnahme an, den Lichtzeichen geregelten Kreuzungsbereich bei "Grün" passiert zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen blieb die Petersberger Straße stadteinwärts gesperrt und der Verkehr wurde abgeleitet.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen

