POL-OH: Verkehrsunfall auf Kreisstraße 13 - Pkw kommt von Fahrbahn ab

Fulda (ots) - Verkehrsunfall-Sachschaden mit anschließender Flucht B 278 Hilders-Tann Am Dienstag, 10.10.2023 kam es gg. 11:20 Uhr zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr zwischen zwei LKW auf der B 278 zwischen Hilders und Tann in Höhe des Brauertshofs. Die Außenspiegel beider LKW wurden dabei beschädigt. Der LKW, der in Richtung Tann/Rhön unterwegs war, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen ...

