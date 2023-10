POL-OH: Auffahrunfall auf der B 27 mit Leichtverletzter Person

Fulda (ots) - "Unfallzeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht "REWE-Parkplatz", Lindenstraße 2 in Hünfeld Am 19.10.2023, zwischen 17:00 Uhr und 17:40 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufsmarktes in der Lindenstraße in Hünfeld. Ein 39-jähriger Mann aus Hünfeld hatte seinen grauen Smart ForFOUR in einer Parkreihe des Parkplatzes rückwärts eingeparkt. Ein bis dato unbekannter ...

mehr