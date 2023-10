Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

"Unfallzeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht "REWE-Parkplatz", Lindenstraße 2 in Hünfeld

Am 19.10.2023, zwischen 17:00 Uhr und 17:40 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufsmarktes in der Lindenstraße in Hünfeld.

Ein 39-jähriger Mann aus Hünfeld hatte seinen grauen Smart ForFOUR in einer Parkreihe des Parkplatzes rückwärts eingeparkt.

Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer/-in fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parkbucht gegen die linke Fahrzeugfront des Smart. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800,00 EUR. Es liegen aktuell keinerlei Hinweise auf den Fahrzeugführer oder das von ihm genutzte Kraftfahrzeug vor.

Sollten Zeugen im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/96580) zu melden

(PP Osthessen, Polizeistation Hünfeld, PHK Lenz)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell