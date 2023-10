Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Scheibe von Sportgeschäft eingeschlagen

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichen entwendet

Alsfeld. Von zwei Pkw entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagmorgen (17.10.) und Freitagnacht (20.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen "KS-S 4961" und "MR-LR 1903". Betroffen waren ein Subaru Legacy und ein Skoda Fabia, die in diesem Zeitraum auf einem Pendlerparkplatz in der Straße "Pfefferhöhe" in Liederbach geparkt waren. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheibe von Sportgeschäft eingeschlagen

Alsfeld. Ein unbekannter Täter schlug derzeitigen Erkenntnissen nach in der Nacht zu Freitag (20.10.), gegen 2.35 Uhr, die Schaukastenscheibe eines Sportgeschäftes in der Straße "Roßmarkt" ein. Dort entnahm der Langfinger eine bislang unbekannte Menge an Schuhen. Ausgestellt war jeweils nur der linke Schuhe eines jeden Modells. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Marburger Straße. Er kann als männlich, circa 180 Zentimeter groß beschrieben werden und war bekleidet mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Basecap. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

