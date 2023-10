Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Dienstag, 17.10.2023, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 35jähriger Fahrer eines Jeep Cherokee samt Anhänger aus der Tschechischen Republik die B 27 aus Richtung Unterhaun kommend in Richtung Bad Hersfeld. An der Kreuzung zur A4 wollte er auf diese auffahren. Ein 58jähriger Fahrer eines Seat aus Bebra befuhr die B 27 in Richtung Unterhaun. Beim Abbiegen missachtete der Fahrer des Jeeps das Rotlicht der LZA und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer aus Bebra wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt circa 11650 Euro.

Bad Hersfeld - Am Dienstag, 17.10.2023, gegen 15:50 Uhr, befuhren eine 59jährige Fahrerin eines Mazda aus Bad Hersfeld und eine Fahrerin eines VW Polo aus Bad Hersfeld die B 27 aus Richtung Unterhaun kommend in Richtung Bad Hersfeld. Die Fahrerin des Mazda musste verkehrsbedingt halten, die Fahrerin des Polo bemerkte die zu spät und fuhr auf. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 13000 Euro.

Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell