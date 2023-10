Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung

Fulda (ots)

Fulda. In der Karlstraße kam es in der Nacht zu Dienstag (17.10.), gegen 4 Uhr, in der Fußgängerzone zu einer Körperverletzung. Dort verhielt sich ein Unbekannter aus bisher unklaren Gründen einem 23-jährigen aus Fulda gegenüber zunächst aggressiv und schlug ihm in der Folge unvermittelt ins Gesicht. Der Fuldaer wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Beide Beteiligte waren in Begleitung einer weiteren Person. Beide Beteiligte waren in Begleitung einer weiteren Person. Der flüchtige Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: 20 bis 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, kurzer Vollbart, Haare nach hinten gekämmt und an den Seiten kurz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell