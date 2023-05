Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchte Parkscheinautomatensprengung

Sömmerda (ots)

Erneut machten sich Unbekannte in Sömmerda an einem Parkscheinautomaten zu schaffen. Wie am Freitag bei der Polizei angezeigt wurde, versuchten die Täter vom 11.05.2023 auf den 12.05.2023 in der August-Bebel-Straße einen Automaten zu sprengen. Nach derzeitigen Ermittlungen gelang es ihnen jedoch nicht, an das Geld im Automateninneren zu gelangen. Allerdings verursachten sie einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell