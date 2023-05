LPI-EF: Hitlergruß gezeigt

Erfurt (ots) - Am Freitag wurde bei der Erfurter Polizei der Diebstahl aus einem Cabriolet angezeigt. Unbekannte Täter schnitten im Tatzeitraum vom 10.05.2023 bis 12.05.2023 das Verdeck des in der Predigerstraße geparkten Autos auf. Anschließend öffneten sie eine Tür und stahlen ein Zigarettenetui und ein Erfrischungsgetränk im Wert von etwa elf Euro. Dabei verursachten die Täter an dem Verdeck einen Sachschaden von circa 3.000 Euro. (DS) Rückfragen bitte an: ...

