LPI-J: Mit Haftbefehl Gesuchter erscheint bei der Polizei

Weimar (ots) - Leicht verletzt wurde gestern der 34-jährige Fahrer eines Skoda in der Henry-van-de-Velde-Straße. Am Vormittag befuhr der Skodafahrer die Straße aus Richtung der R.-M.-Rilke-Straße, gefolgt von einem Nissan. Auf Höhe der folgenden Kreuzung zur L.-Feininger-Straße beabsichtigte der Fahrer des Skoda abzubiegen. Im gleichen Moment aber setzte der Fahrer (87) zum Überholen an, weshalb es zur Kollision beider Fahrzeuge kam.

