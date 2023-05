LPI-EF: Versuchter Handtaschenraub

Erfurt (ots) - Bereits am Freitag fuhr eine Radfahrerin in Erfurt absichtlich eine Fußgängerin an. Die Unbekannte fuhr gegen 13:45 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Melanchthonstraße knapp an der 49-jährigen Fußgängerin vorbei. Als sich diese erschrocken über die Fahrweise beschwerte, wurde sie durch die Radfahrerin mehrfach beleidigt. Anschließend wendete die unbekannte Täterin, beschleunigte ihr Fahrrad und fuhr ...

mehr