LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Sömmerda (ots) - Am Abend des 12.05.2023 gegen 21:00Uhr kam es in der Gartenanlage "Am Schlage" in der Ortslage Buttstädt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Der 25-Jährige Geschädigte wollte seinem Kind ein Geburtstagsgeschenk überreichen, was jedoch ohne Zustimmung der Kindesmutter erfolgte. Es folgte eine verbale Streitigkeit, in welche sich ein Gast der Geburtstagsparty einmischte. Der Eingeladene nahm in der Folge einen Ziegelstein in die ...

mehr