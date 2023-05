Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken unterwegs

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom 12.05. auf den 13.05.2023 kam es im Landkreis Sömmerda zu zwei Verkehrsdelikten in Verbindung mit Alkohol. Zuerst kreuzte ein 32-jähriger Radfahrer in der Leubinger Straße den Weg der Polizeibeamten im Stadtgebiet Sömmerda, welcher aufgrund der fehlenden Beleuchtung und seiner unsicheren Fahrweise sichtlich alkoholisiert zu sein schien. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Die Beamten begaben sich im Anschluss mit dem jungen Mann zur Blutentnahme in das Krankenhaus. Gegen den Beschuldigten wurde im weiteren Verlauf eine Strafanzeige aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Kurz nach Mitternacht führten zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Sömmerda stationäre Verkehrskontrollen in Weißensee in der Straußfurter Straße durch. Hier stellten die Beamten, neben mehreren Fahrzeugmängelscheinen, einen 51-jähirgen Pkw-Fahrer fest, welcher mit einem Alkoholwert von 0,88 Promille ebenfalls zu viel getrunken hatte. Nach der Durchführung eines gerichtverwertbaren Atemalkoholtests in der Polizeidienststelle, erwartet den Betroffenen nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot. (chbe)

