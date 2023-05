LPI-EF: Automatendiebe gestellt

Landkreis Sömmerda (ots) - Die Landstraße zwischen Udestedt und Kleinmölsen musste Donnerstagnachmittag mehrere Stunden voll gesperrt werden. Grund dafür war ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Eine 51-jährige Nissan-Fahrerin war aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem Opel zusammengestoßen. Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel in den Straßengraben geschleudert. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe ...

