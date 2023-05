LPI-EF: Geschädigte gesucht

Erfurt (ots) - Die Erfurter Polizei wurde am Donnerstagmorgen zu einem Einbruch in die Altstadt gerufen. In der Nacht hatten unbekannte Täter mehrere Türen in der Futterstraße beschädigt, um in verschiedene Büroräume zu gelangen und diese zu durchsuchen. Aus der Firma wurden zwei Laptops im Wert von etwa 1.500 Euro gestohlen. Der verursachte Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort mehrere Spuren und Beweismittel und hat die weiteren ...

