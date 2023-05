Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Verletzungen

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde ein 21-jähriger Mann bei einem Streit schwer verletzt. Am Donnerstagnachmittag war dieser auf dem Platz der Völkerfreundschaft mit zwei Männern im Alter von 23 und 24 Jahren aneinandergeraten. Der Streit eskalierte schließlich, wobei die Männer mit Fäusten und einem Gegenstand auf seinen Kopf schlugen und ihn verletzten. Der Geschädigte wurde zur Versorgung seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden unter Drogeneinfluss stehenden Männer erhielten Strafanzeigen wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. (JN)

