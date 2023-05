Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer geraten aneinander

Erfurt (ots)

Zwei Autofahrer gerieten Freitagabend in Erfurt aneinander. Nachdem ein 49-jähriger Opel-Fahrer eine 40-jährige Fiat-Fahrerin in der Friedrich-Engels-Straße überholt und ausbremst hatte, wollte die Frau den Mann anschließend zur Rede stellen. Dabei spuckte der 49-Jährige durch die offene Scheibe in den Fiat der Frau. Als diese daraufhin ausstieg, schlug ihr der Täter mehrfach ins Gesicht und würgte sie. Die 40-Jährige wehrte sich, indem sie dem Mann mit ihrem Handy auf den Hinterkopf schlug, so dass dieser eine Platzwunde erlitt. Der 49-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Nötigung im Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell