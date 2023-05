Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mangelhafte Ladungssicherung führt zu Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Freitagvormittag kam es aufgrund mangelhafter Ladungssicherung zu einem Verkehrsunfall im Erfurter Norden. Ein 33-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf der Bonhoefferstraße in Richtung Zoopark. Auf seiner Ladefläche transportierte er einen Rasenmäher. Da dieser nicht ordnungsgemäß gesichert war, rutschte er von dem fahrenden Opel und beschädigte ein am Straßenrand geparkten Subaru. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Allerdings entstand an dem Subaru ein Schaden von etwa 300 Euro. Neben der Schadensregulierung erwartet den 33-Jährigen Unfallverursacher auch ein Bußgeld von mindestens 120 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. (DS)

