Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Fulda (ots)

Presserelevantes Ereignis am 20.10.2023 im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad mit einer verletzten Person im Stadtgebiet Rotenburg a.d. Fulda Ortsteil Lispenhausen

Am Freitag, den 20.10.23 gegen 19:35 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit seinem Kleinkraftrad der Marke Simson die Nürnberger Straße in Rotenburg a.d.Fulda Ortsteil Lispenhausen von Bebra kommend in Richtung Rotenburg a.d. Fulda. Zeitgleich befuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, mit seinem Pkw Volkswagen die Straße "Zum Plattenhof" und wollte im weiteren Verlauf in die Nürnberger Straße in Richtung Bebra einfahren. Beim Einfahren in die Nürnberger Straße übersah der 63-Jährige das vorfahrtsberechtigte Kleinkraftrad. Daraufhin kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der 17-jährige durch die Wucht des Aufpralls mit seinem Kleinkraftrad zu Fall kam.

Durch die Kollsion und den Sturz zog sich der 17-Jährige Verletzungen am Bein zu und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Rotenburg a.d. Fulda verbracht.

Das Kleinkraftrad und der Pkw wurden durch die Kollision beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro.

Schulze, PHK / Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell