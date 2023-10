Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kradunfall mit leicht verletztem Fahrer

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag (21.10.), gegen 10.10 Uhr, befuhr ein 63-jähriger, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammender Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades, die Hermann-Kirchner-Straße, Bad Hersfeld, in Richtung Friedewalder Straße. Im dortigen Kreisverkehr rutschte das Hinterrad des Fahrzeugs auf regennasser Fahrbahn weg. Der Fahrer des Kleinkraftrades stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Gefertigt: Schug, Polizeihauptkommissar, (Polizeistation Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld)

