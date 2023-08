Polizei Dortmund

POL-DO: Abbiegeunfall in Lünen - eine Person schwer verletzt

Dortmund (ots)

Am Freitag (25. August) ist bei einem Verkehrsunfall am Ausbauende der B 236 in Lünen gegen 12:20 Uhr eine 16-Jährige schwer verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte ein 42- jähriger Autofahrer aus Gießen von der B 54, aus Richtung Lünen kommend, auf die B 236 in Richtung Süden abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 16-Jährigen aus Werne, die mit einem dreiädrigen Kastenwagen die B 54 aus Richtung Brechten kommend in Richtung Lünen befuhr.

Die Jugendliche musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei sperrte die Anschlussstelle für die Unfallaufnahme und leitete den Verkehr bis 13:40 Uhr ab.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 5.000 EUR.

