Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im fließenden Verkehr

St. Ingbert Mitte (ots)

Am 17.04.2023 gegen 08:00 Uhr befuhr eine 42-Jährige Fahrzeugführerin die Poststraße in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Straße. In Höhe der Einmündung zur Ludwigsstraße wurde sie rechtsseitig von einem Fahrzeug überholt, welches hierbei mit dem Fahrzeug der Frau kollidierte. Zu dem unfallverursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich womöglich um einen schwarzen Kombi gehandelt hat. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben und/oder Angaben zum unfallversachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell