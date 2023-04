Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unbekannter hebt mehrere Gullydeckel in der Albert-Weisgerber-Allee in St. Ingbert aus

St. Ingbert-Mitte (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden, 15.04.2023, gegen 01:40 Uhr, informierten mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei über zahlreiche ausgehobene Gullydeckel in der Albert-Weisgerber-Allee, in St. Ingbert. Die umgehend zur Örtlichkeit entsandten Beamten stellten insgesamt 14 ausgehobene Gullydeckel fest, die vorwiegend absichtlich auf der Straße abgelegt wurden. Ebenso wurden ein Telefonverteilerkasten umgestoßen, augenscheinlich an einem abgestellten Anhänger hantiert und ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen. Stellenweise wurden Mülltonnen umgeworfen. Der Vandalismus wurde über eine Strecke von ca. 800 m festgestellt. Dabei wurde durch die Beamten die Verkehrssicherheit wiederhergestellt. Verkehrsteilnehmer kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Lediglich an dem Verkehrsschild ist wohl ein geringfügiger Sachschaden entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Sollten Anwohner oder Passanten Wahrnehmungen in Hinsicht auf die hier vorliegende Tat getätigt haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell