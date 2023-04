Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Glücklichen Eigentümer ermittelt

St. Ingbert (ots)

Am 11.04.2023 wurde der Polizeiinspektion St. Ingbert morgens von einer 87-jährige St. Ingberterin eine Geldbörse übergeben, in der sich sehr wenig Dokumente befanden; dafür aber eine Bargeldsumme im guten vierstelligen Bereich. Die Finderin hatte die Geldbörse in einem Einkaufswagen im REWE-Markt St. Ingbert gefunden.

Da trotz der geringen Anzahl von enthaltenen Dokumenten zunächst keine Hinweise auf den Eigentümer erlangt werden konnten, wurde der Geldbeutel durch Polizeibeamte zum Fundbüro der Stadt St. Ingbert gebracht. Kaum wurde der Fundgeldbeutel dort übergeben, meldete sich der Eigentümer tatsächlich auf dem Fundbüro in St. Ingbert, so dass diesem nach glaubhaftem Vorlegen des Eigentumsnachweises der Geldbeutel samt Bargeld ausgehändigt werden konnte. Dass der Eigentümer über den Fund seiner Geldbörse mehr als glücklich war, sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Die Polizeiinspektion St. Ingbert bedankt sich auf diesem Wege ausdrücklich bei der 87-jährigen ehrlichen Finderin für ihr schnelles und vorbildliches Handeln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell