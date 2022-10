Polizei Bochum

POL-BO: Nach Raub auf 15-Jährigen: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter vorläufig fest

Herne (ots)

Nach einem Raub in Herne-Baukau konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter schnell festnehmen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich ein 15-jähriger Herner am Montag, 17. Oktober, gegen 19.45 Uhr auf dem Karl-Brandt-Weg, als er von einem Mann mit einem Messer bedroht und zu Boden geschmissen wurde. Der Täter entwendete eine Bauchtasche und flüchtete mit seinem Fahrrad.

Der 15-jährige Herner gab gegenüber der Polizei an, den Mann zu kennen. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen trafen die Beamten den mutmaßlichen Täter (18, aus Herne) auf einem Sportplatz in Horsthausen an.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Der Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell