POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Höpfingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf Zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr kam es am Donnerstagmittag auf einem Supermarktparkplatz in Höpfingen zu einem Unfall. Hierbei wurde ein weißer Audi A7 beschädigt. Der unbekannte Täter blieb vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren Türe der Fahrerseite und an dortigem Kotflügel des Audis hängen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Osterburken: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht Am Mittwoch ereignete sich am Abend zwischen 17 Uhr und 23.50 Uhr ein Diebstahl aus einem Pkw in der Hagerstraße in Osterburken. Die unbekannte Täterschaft entwendete von der Rückbank eines Pkw Citroen mehrere Wertgegenstände mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770 zu melden.

Sulzbach/L587: Verkehrsunfall - Person verletzt Auf der Landesstraße 587 bei Sulzbach kam es am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Ein 55-jähriger LKW-Fahrer geriet im Kurvenbereich von Sulzbach kommend in Richtung Dallau mit seinem Laster ins Rutschen und kollidierte hierbei mit dem Mercedes einer entgegenkommenden 32-jährigen Fahrerin. Die Frau leitete eine Vollbremsung ein, woraufhin ein nachfolgender 23-Jähriger mit seinem Mercedes auf das Heck ihres Pkws auffuhr. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000EUR Sachschaden.

Walldürn: Tätlicher Angriff bei Wohnungsdurchsuchung Am Donnerstagmorgen begaben sich mehrere Polizeibeamten gegen 6.25 Uhr zu einer Wohnungsdurchsuchung nach Walldürn. Bei der Durchsuchung konnten verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Neben dem Rauschgift wurde zudem Munition entdeckt, welche ebenso beschlagnahmt wurde. Nach dem Auffinden des Rauschgiftes durch die Polizei, kam es zu einem tätlichen Angriff durch den 32-jährigen Bewohner. Der Mann versuchte einem Polizeibeamten das Behältnis mit den Drogen zu entreißen. Hierdurch wurde der Polizist leicht verletzt. Der Bewohner konnte trotz Gegenwehr durch die Beamten überwältigt werden. Die Ermittlungen dauern an. Der 32-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

