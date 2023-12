POL-PDNR: Beleidigung und Bedrohung zum Nachteil der Feuerwehr

Unkel (ots) - Am Donnerstagabend kaufte ein 34-jähriger Mann im Vorteil-Center Fleischwaren und legte sie in einen mitgeführten Kinderwagen. An der Kasse bezahlte er weitere Ware, legte aber die Fleischwaren nicht aufs Kassenband. Nach Passieren des Kassenbereichs wurde der Beschuldigte von einem Detektiv angesprochen. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und fand in einer Jackentasche des Mannes Betäubungsmittel. Die ...

