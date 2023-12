Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Vorhalle leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 19-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagmorgen (14.12.2023) bei einem Verkehrsunfall in Vorhalle leicht verletzt. Der Hagener ging zu Fuß von der Schwerter Straße kommend die Herdecker Straße entlang und wollte im Kreuzungsbereich die Becheltestraße überqueren. Dazu nutzte er die dortige Fußgängerampel. Als er nach der Mittelinsel auf die Fahrbahn trat, erfasste ihn aus bislang ungeklärter Ursache eine Autofahrerin. Die 33-Jährige kam mit ihrem Opel aus Richtung der Schwerter Straße und wollte nach links in die Becheltestraße abbiegen. Dabei übersah sie den 19-Jährigen. Dieser stürzte aufgrund der Kollision zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

