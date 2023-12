Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nerenstetten/A7 - Zu spät gebremst

Am Donnerstag verursachte ein 30-Jähriger auf der A7 bei Nerenstetten einen Unfall.

Gegen 22.30 Uhr war der 30-Jährige mit seinem Renault auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Ulm unterwegs. Vor ihm fuhr ein 37-Jähriger mit einem BMW. Der Renault-Fahrer erkannte wohl den langsamer fahrenden BMW zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, bremste er stark ab und wich auf den linken Fahrstreifen aus. Dabei verlor er die Kontrolle und schleuderte seitlich gegen den BMW. Nach der Kollision kam der 30-Jährige mit seinem Renault nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit dem Heck in eine Böschung und überschlug sich. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt sie am Renault auf 8.000 Euro, am BMW auf 5.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Renault. Die Feuerwehr Giengen war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Für die Unfallaufnahme musste zeitweise der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen 0.10 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

