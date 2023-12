Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Am Zebrastreifen aufgefahren

Nach einem Unfall am Donnerstag in Geislingen a.d. Steige entstand Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 7.30 Uhr hielt eine Renault-Fahrerin an einem Zebrastreifen in der Überkinger Straße an und ließ einen Fußgänger die Straße überqueren. Das bemerkte eine 45-Jährige zu spät. Sie fuhr mit ihrem Audi auf den Renault der 25-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei aus Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf jeweils 500 Euro.

