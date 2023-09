Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - In Untersuchungshaft

Hausach (ots)

Wegen des Verdachts der Nachstellung, sexuellen Belästigung, Hausfriedensbruch, Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie mehrfachem Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte wurde am Sonntag ein 28-jähriger Mann in Untersuchungshaft genommen. Dieser soll zuvor am frühen Samstagabend eine Frau in Hausach zum wiederholten Male aufgesucht haben. Entgegen der Aufforderung der Frau soll er in die Wohnung eingedrungen sein und die Frau bedrängt haben. Nach Hilferufen und Herbeieilen von Zeugen entfernte sich der Tatverdächtige. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch Polizeibeamte des Polizeireviers Haslach konnte der Mann angetroffen werden. In der Folge wehrte sich dieser gegen die polizeilichen Maßnahmen und leistete Widerstand. Bei den anschließenden Maßnahmen in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Haslach griff der Tatverdächtige die Beamten an, verletzte dabei eine Beamtin leicht und verursachte Sachschaden am Inventar. Bei dem Mann, der mutmaßlich unter dem Einfluss von THC und Amphetamin stand, wurden darüber hinaus verbotene Messer, Einbruchswerkzeug und Maskierungsmittel aufgefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der Mann am Sonntag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenburg vorgeführt. Hierbei versuchte der 28-Jährige offenbar zu flüchten und leistete im Anschluss massiven Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgend wurde in der Folge Haftbefehl erlassen und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell