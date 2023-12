POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brandlegung auf Sportplatz - Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - Am Samstag kam es zunächst um 15:02 Uhr zu einem Müllcontainer Brand in der Rohrlachstraße. Durch bislang unbekannte Täterinnen oder Täter wurde dieser in Brand gesetzt, ein daneben befindlicher Container wurde in Mitleidenschaft gezogen. Um 16:22 Uhr kam es zu einem weiteren Brand in der Rohrlachstraße im Hof einer dort ansässigen Schule. Hier wurde ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Auch ...

