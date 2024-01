Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich um 17.50 Uhr. Die 33-Jährige fuhr in der Obersulmetinger Straße in Richtung Kreppachstraße / L 257. Im Kurvenbereich war sie bei winterglatter Fahrbahn offenbar zu schnell unterwegs. Der Mercedes krachte in die Schutzplanken. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem ...

mehr