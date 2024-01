Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.01.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Obersulm: 17-Jähriger baut Unfall ohne Begleitperson

Weil zwei junge Männer am frühen Montagmorgen ein verunfalltes Fahrzeug mit einem an einen Pkw angebrachten Spanngurt abschleppten, wurden sie von einer Polizeistreife kontrolliert. Das Gespann fiel einer Streife gegen Mitternacht in Bitzfeld auf und wurde dort einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 17-jährige Beifahrer zuvor alleine in dem abgeschleppten Peugeot unterwegs gewesen war und auf der Kreisstraße 2128 bei Obersulm die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Erdhügel und kam schließlich mit Totalschaden zum Stillstand. Anstatt den Unfall der Polizei zu melden, rief der Jugendliche seinen Bruder an und schleppte mit dessen Hilfe den Unfallwagen ab. Bei der Polizeikontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass der 17-Jährige nur in Begleitung eines Erwachsenen ein Fahrzeug führen darf, sondern auch, dass der Peugeot nicht zugelassen war. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf knapp. 3.500 Euro.

Bretzfeld-Unterheimbach: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Knapp 30.000 Euro Schaden an einem Pkw und rund 5.000 Schaden an einer Straßenlaterne sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am späten Samstagabend in Bretzfeld-Unterheimbach. Ein 19-Jähriger war um kurz vor Mitternacht mit einem Hyundai unterwegs, als er auf der Otto-Schäffler-Straße kurz nach dem Ortseingang von Unterheimbach die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Vermutlich war die nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich dafür, dass der junge Mann mit dem Fahrzeug von der Straße abkam und mit dem Bordstein kollidierte. Der Hyundai geriet daraufhin ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und prallte schließlich mit der Fahrerseite gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Laterne aus ihrer Verankerung gerissen und mit dem Fahrzeug mitgeschleift. Der 19-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Neuenstein: In Schlangenlinien über die Landesstraße

Die Polizei sucht Autofahrer, die am frühen Sonntagmorgen bei Neuenstein von der Fahrweise eines Audis gefährdet wurden. Ein Zeuge meldete gegen 1.30 Uhr, dass der Audi in Schlangenlinien auf der Landesstraße 1036 von Öhringen in Richtung Neuenstein unterwegs war. Der Audi-Fahrer lenkte seinen Wagen dabei fast gegen einen Baum, konnte einem Unfall aber wohl gerade noch entgehen. Auch andere Verkehrsteilnehmer sollen auf der Fahrt von dem Audi-Lenker gefährdet worden sein. Eine Polizeistreife konnte den 61-Jährigen schließlich an seiner Adresse antreffen und stellte dabei fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Er wollte keinen freiwilligen Atemalkoholtest machen, musste die Beamten aber trotzdem in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Dabei sperrte sich der Mann vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen und sparte auch nicht mit Drohungen und Beleidigungen. Es half alles nichts, er musste seinen Führerschein abgeben und nun mit weiteren Anzeigen rechnen. Personen, die durch die Fahrt des Audis gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

