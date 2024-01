Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Wer driftete auf dem Sportplatz?

Auf zwei Sportplätzen im Höpfinger Bruno-Störzer-Weg verursachte ein unbekannter Autofahrer vergangene Woche Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die unbekannte Person war zwischen 19 Uhr am Donnerstagabend und 10 Uhr am Freitagvormittag mit ihrem Pkw auf das Gelände gefahren und dort über die beiden schneebedeckten Sportplätze gedriftet. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

Höpfingen: Radmuttern gelöst - Polizei sucht Zeugen

Nachdem eine unbekannte Person am Wochenende in Höpfingen die Radmuttern an einem Suzuki Grand Vitara löste, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Um 18 Uhr am Samstagabend waren die Radmuttern des in einer Hofeinfahrt im Walldürner Weg stehenden Wagens noch festgezogen. Als sich der Besitzer am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr in sein Auto setzte und losfuhr, bemerkte er zunächst klappernde Geräusche und schließlich ein auffälliges Fahrverhalten des Suzukis. Der Mann hielt an und bemerkte, dass fünf Radmuttern am rechten Hinterreifen seines Pkws gelöst worden waren. Zeugen, die im Tatzeitraum im Walldürner Weg verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Adelsheim: Audi prallt gegen Brückengeländer

Am Samstagabend kam es auf einer Brücke in Walldürn zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Audis fuhr um kurz vor 19 Uhr auf der Wemmershöfer Straße in Richtung Stadtmitte, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Pkw prallte zunächst gegen eine Bordsteinkante, woraufhin der 43-Jährige versuchte gegenzulenken. Der Versuch, das Auto so wieder unter Kontrolle zu bringen, misslang jedoch, woraufhin der Audi frontal gegen das Brückengeländer prallte. Der Wagen wurde abgewiesen und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstanden jedoch Schäden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell