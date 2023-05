Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Ausparken Gas und Bremse verwechselt

Eichsfeld (ots)

Am Freitag, 26.05. gegen 18:45 Uhr beabsichtigte die 26jährige Fahrzeugführerin eines PKW Audi in der Lindenallee in Heilbad Heiligenstadt ihr Fahrzeug auszuparken. Versehentlich verwechselte Sie bei diesem Vorgang den Brems- und Gashebel. Das Fahrzeug setzte sich nach vorn in Bewegung, überfuhr eine Grünfläche und prallte gegen eine Treppe des dortigen Pavillon. Es entstand ein Gesamtschaden am Fahrzeug sowie an der Treppe in Höhe von cirka 4.100,- EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell